6 ilde sahte içki faciası: Can kaybı 33'e yükseldi!

Kırıkkale'de 7, İzmir'de 17 kişinin sahte içkiden ölmesi sonrası Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi.

AYDIN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevindikli Mahallesi'nde Orhan Öztürk'ün (60) evinin bahçesinde ölü bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Öztürk'ün gece evinde kaçak üretim yapan N.A'dan (59) içki aldığını belirledi. Daha önce de sahte içki satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunduğu belirtilen N.A. gözaltına alındı.

Öztürk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli N.A'dan sahte alkol aldığı iddia edilen Osman Özden (62) de sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Özden'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA İLK ÖLÜM

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin entübe durumda olduğu öğrenildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışan Yavuz Ö'yü gözaltına almıştı.

İş yeri sahibini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MERSİN'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

İZMİR

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 4 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti. İzmir’de sahte alkol yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye çıktı, 18 kişinin ise tedavisi sürüyor.

KIRIKKALE

Kırıkkale‘de de geçen cuma günü sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetmişti.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile 64 yaşındaki Semran Başkurt'un dün akşam farklı evlerde geç saatlere kadar yemekle birlikte alkol aldıkları belirtildi. Sabaha karşı fenalaşan Başkurt ve Yanık yakınlarının çağırdıkları ambulanslarla hastanelere taşındı. İbrahim Yanık, Bodrum Devlet Hastanesi'nde; Semran Başkurt ise özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.