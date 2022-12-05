6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki Semanur Ş., hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın son katında oturan Semanur Ş., evinin balkonuna çıkıp, demir korkuluklara tutunarak aşağı sarktı.

Genç kız bir süre sonra yere düştü. Yaralı Semanur Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada hayatını kaybetti. Düşme anı cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, çocukların da aralarında olduğu çevredekilerin korku ve panik yaşadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA