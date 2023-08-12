7 yıldır firariydi; yakalandı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde ByLock kullanıcısı, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç edilen eski hakim Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi N.Ö., Ankara’da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan N.Ö.’in, Etimesgut ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen N.Ö.’in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.

Firari eski Yargıtay tetkik hakimi N.Ö.’in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen N.Ö.’in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.