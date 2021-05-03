8 aylık hamile eşini öldürmüştü! Utanmadan kendini savundu!

Hapishaneden eşinin affıyla çıkan ve sonrasında 8 aylık hamile eşini öldüren zanlının ''neden yaptın?'' sorusuna verdiği yanıt tüyler ürpertti.

Konya'da 8 aylık hamile eşi Tuba M.'i boğazını keserek öldüren Ramazan M., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü kızı 2 yaşındaki G.M, devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Zanlı ise "Neden yaptın?" sorusuna pişkince "Hakkımı yaptım" sözleriyle yanıt verdi.

Merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta Ramazan M., ayrı yaşadığı eşi Tuba M.'in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan M., eşi Tuba M.'e bıçakla saldırdı. Tuba M. banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti.



Ramazan M., kendisine direnmeye çalışan Tuba M.'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan M., oturma odasındaki kızı G.M.'yi de alarak evden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba M.'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba M.'in cenazesi, dün toprağa verildi.

Skandal savunma!

Ramazan M., dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.Gözaltına alınan Ramazan M., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

Eşi affetmişti!

Ocak ayında kıskançlık nedeniyle Tuba M.'i bacağından bıçakla yaralanan Ramazan M.'in, 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan 8 aylık hamile Tuba M.'in ise eşi Ramazan M.'i, "Beni affet, bir daha yapmayacağım" demesi üzerine çocuklarının babasız yetişmemesi için şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.