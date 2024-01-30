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  4. 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası

82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası

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Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

Cezayı ödeyecek gücünün olmadığını belirten K.B., “İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi” dedi.

 Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

Antalya'da galericilik yapan K.B. (28), 22 Ocak günü Afyonkarahisar'dan bir araç satın aldı. Kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyonkarahisar'a gitti. K.B., takas işleminin ardından Antalya'ya geldi. Bu sırada telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrenen K.B., e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisarkarahisar Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde'nden 150 bin 600 TL ceza tutarı ile hayatının şokunu yaşadı.

Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

K.B.'in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı tespit edildi. K.B., cezanın düzeltilmesini talep etti.

Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

“Ben cezayı 15 bin olarak okudum”

Yaşadıklarını anlatan K.B., “22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyonkarahisar'a gittim. Afyonkarahisarkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Gelen cezaya itiraz edeceğim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok” dedi.

Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

İHA

Etiketler eds cezası 82 km yüzde 30 aşım eds hız cezası 96 km
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