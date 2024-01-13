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9 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti ?

9 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti ?
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Kuzey Irak'ta 9 evladımızı şehit verdiğimiz hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Dün gece eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın askeri Kuzey Irak'taki askeri üssümüze sızma girişimi sırasında yaşanan ve 9 evladımızı şehit verdiğimiz çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre ilişkin ilk bilgiler, teröristlerin zor hava koşullarını fırsat bilerek geçici üs bölgesine saldırdığını gösteriyor.

Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

Geçisi üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Etiketler tsk şehit asker mehmetçik operasyon pkk
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