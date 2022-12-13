Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum

Abdurrahman Dilipak, 6 yaşından itibaren istismara uğradığını söyleyen H.K.G’nin hipnozla kişiliğinin bozulmuş olabileceğini öne sürdü.

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.’in 6 yaşında evlendirildiği ortaya çıkan ve yıllarca cinsel istismara maruz kalan kızı H.K.G halen Türkiye’nin gündeminde. Trollerin yalan diyerek üstünü kapatmaya çalıştığı istismar dosyasının bütün detayları ortaya çıktı. Haberlerin ardından Y.Z.G., eşi ve istismarcı Kadir İstekli hakkında tutuklama talep edildi.

Abdurrahman Dilipak, katıldığı programda skandal sözler sarf etti.

“Birileri bunu istismar ediyor. O aileye, kadına yazık" diyen Abdurrahman Dilipak sözlerini "Hangi psikolojik şartlarda, LGBT lobisinin elinde oyuncak olmuşsa bir kadın, hipnozla kişiliği değiştirilmişse. Bu kadın kendisi öne çıkıp bir şey söylemiyor. Annenin, abinin tanıklığını gördük. Kalkancı operasyonu gibi operasyon. Kalkancı’yı devlet örgütledi. Senaryosunu yazanlar bir tanesi Kanada’da haham. Bir tanesi de travesti Sisi. Oradaki asıl oğlan da Emire Kalkancı. Araştırsınlar. İsmailağa Cemaati’nin içinden örgütlenmiş yapıymış. Yok canım. Maskaralık devam ediyor. Devlet de bunun gerçeğini açıklasın. Kalkancı’nın halifesi kim. Zülfüyare dokunur.” diyerek sürdürdü.