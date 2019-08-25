Adana'da mide bulandıran taciz ! Polis kalabalığın elinden zor aldı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Z. (63), 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti.

EVİNİN BALKONUNDAN GÖRDÜ

Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı.

Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şahsı yakalayıp polise haber verdi.

LİNÇ EDİLİYORDU

Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi.Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.