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  4. 07 Temmuz 2019 17:18

Adana'da yangın ! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da yangın ! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
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Adana- Mersin yolunda bulunan Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, çevredeki binalara sıçramaması için de önlem aldı. İlk belirlemelere göre, bina içindeki 2 aracın yandığı belirtildi.




DHA

yangın , adana , seyhan
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