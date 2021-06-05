AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
AFAD'ın paylaştığı son verilerine göre, İzmir Menderes'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, merkez üssü İzmir Menderes olan, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
16:49'daki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2021
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 05.06.2021, 16:49:50 TSİ
Enlem : 38.0860 N
Boylam : 27.0258 E
Derinlik : 10.97 km
Detay : https://t.co/oQScuKi0u6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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