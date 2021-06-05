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AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem

AFAD'ın paylaştığı son verilerine göre, İzmir Menderes'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, merkez üssü İzmir Menderes olan, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

16:49'daki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler izmir deprem izmirde deprem
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