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  4. Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı

Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir apartmana girmek isteyen davulcu ve yanındaki kişilere kapıyı açmadan baba-oğul saldırıya uğradı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar vaktine yakın evlerine giden baba-oğul, binanın girişinde bekleyen Ramazan davulcusu ile yanında bulunan şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda elmacık kemiği kırılan ve gözünden yaralanan baba Ahmet Mercimek hastaneye kaldırılırken, oğlu saldırıyı hafif yaralarla atlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olay anı binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde önce iki davulcunun baba ile oğluna saldırmaları, daha sonra diğer davulcuların da gelmesiyle baba-oğlunu tekme ve yumruklarla uzun süre darp etmeleri görülüyor.

 APARTMAN KAPISINI AÇMAYINCA SALDIRDILAR
Evinin bulunduğu apartmandan içeri girdiğinde arkasından davulcu ve yanındaki şahısların dış kapıyı sert çalarak, kapıyı açmasını istediklerini söyleyen Ahmet Mercimek, bu isteği geri çevirince ağır küfürlere maruz kaldığını ifade etti.

 Yanında bulunan oğlunun küfürler karşısında sinirlenerek dış kapıyı açmasının ardından 6 kişinin birden saldırısına uğradıklarını söyleyen Mercimek, "Oğlum ağır küfürlere sinirlenerek, kapıyı açıp şahıslara tepki gösterdi. Ne olduğunu bile anlayamadan davulcu ve yanındaki 5 kişinin saldırısına uğradık. Kendimizi savunacak fırsat bile bulamadan saldıran şahıslar, elmacık kemiğimi kırdı. Gözümde de bir hasar oluştu. Oğlum da saldırıyı hafif yararlarla atlattı. Davulculuk adı altında şehir magandalığı yapan şahıslardan şikayetçi olduk" dedi.

Saldırının ardından polis, şahısları yakalayarak Denizevleri Polis Merkezi'ne götürdü. Saldırganların, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler Samsun atakum davulcu
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