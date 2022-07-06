  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Erzincan’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan merkez Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emin A. (25) ile S.M. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada S.M., Emin A.’ı bacağından bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emin A. kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan şüpheli S.M., polis tarafından yeni sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler alacak verecek mesela
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar yine koptu gidiyor! Piyasalar allak bullak
Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu
Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf
Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı
Ünlülere uzanan Sarallar çetesi operasyonunda şok detaylar
Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi
Kral Selman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: ''Ben olduğum sürece...''
Dolar kuru için ''daha kötü olur'' uyarısı
ÖTV indirimi sonrası fiyatı fiyatı 300 bin TL düştü! İşte elektrikli otomobillerde yeni fiyatlar
Türkiye'nin gizli cenneti... Konumu sır gibi saklanıyor!