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Alzheimer hastası kadın yürekleri ağza getirdi

Alzheimer hastası kadın yürekleri ağza getirdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Alzheimer hastası 70 yaşındaki kadın, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlamaya kalkıştı. Yaşlı kadın, ekipler tarafından ikna edildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Alzheimer, şeker ve tansiyon hastası olduğu belirtilen A.B., evde yalnız başınayken balkon korkulularına çıktı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay, yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yere branda serdi. Bir süre sonra itfaiye ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırıp, polis ekipleri ile içeri girdi. Ekipler, A.B.’yi ikna edip, bulunduğu yerden indirerek ailesini aradı. A.B., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ailesine teslim edildi. 

DHA

Etiketler samsun alzheimer intihar girişimi
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