Ankara'da korkunç olay! Çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı

Başkent Ankara'da 52 yaşındaki bir zanlı sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğu kandırıp götürdüğü bir apartmanın bodrum katında cinsel organını ısırarak koparttı. Kan donduran olayla ilgili minik çocuğun ve ailesinin ifadeleri kan dondurdu.

Ankara’nın Sincan ilçesinde 10 Ağustos tarihinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. H. ve dört arkadaşı sokakta oyun oynarken komşuları E.D. çocuklardan yardım istedi. Komşularının yardım isteklerini kırmayan çocuklar 52 yaşındaki E.D.’in yanına gitti. Çocuklar ne yaşayacaklarından habersiz olarak gittikleri yerde vahşeti yaşadılar.

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"Sünnet oldunuz mu" diye sordu

E.D. çocukları yanına çağırdı daha sonra bodruma götürdü. Çocuklara sünnet olup olmadıklarını sordu. H. soruya evet cevabını verdi. Daha sonra diğer arkadaşları üst kata kaçmayı başardı fakat uman başaramadı. H.’ı içeri çeken adam 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı.

9 yaşındaki çocuk dehşet verici anlarla ilgili olarak “Yardım etmek için gittik. Bana sünnet oldunuz mu dedi. Ben de evet dedim. Arkadaşlarım yana kaçmıştı ben oradaydım. Diğer arkadaşlarım ardından üst kata kaçtı. Sonra beni içeriye aldı ısırdı. Kaçmak istedim kaçamadım.” dedi. Dehşet verici anları anlatan H.’ın kelimeler boğazında düğümlendi.

"Cinsel organını kopartıp, gözlerini oyup, boğmaya çalışmış"

H.’ın ailesi ise o anları tv100 ekibine anlattı. “Çocuğu yatırıyor. Gırtlağına, gözlerine çökerek, çocuğun cinsel organını ısırarak tabandan koparıyor. Ardından çocuğun gözlerini çıkarmaya çalışmış. Gırtlağını sıkmış”.

Olayın hemen ardından polis ve ambulans ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde küçük çocuğun kopan uzvu bulunarak anında müdahale edildi ve tedaviye alındı. 46 gün hastanede kalan H. 48 saatlik bir ameliyat geçirdi fakat kopan uzvu geri eklenemedi.

Daha önce de bir başka çocuğa saldırmış

Ailenin iddiasına göre E.D.ci daha öncede cinsel saldırılarda bulundu.

“Komşularımızda da önceden böyle bir olay olmuş üst katımızdaki komşumuzun çocuğunun cinsel organını da ısırmaya çalışmış onu koparamamış onu sıyırmış”

Acılı aile, küçük çocuğun ameliyat masrafları için yetkililerden yardım bekliyor.

“Ben bir aydır yemek yiyemedim. Bu çocuğu akıbeti ne olacak? Bütün yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Ben çocuğumu gördükçe acıyorum. Ben dayanamıyorum.”

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