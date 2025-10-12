  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Ankara'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Ankara'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Güncelleme:

Ankara'da rüşvet almak-vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

DHA

text-ad
Etiketler ankara rüşvet Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A Milli Takım'dan Bulgaristan'a tarihi fark! A Milli Takım'dan Bulgaristan'a tarihi fark! Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar! Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar! Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak Bunu da gördün Türkiye: PKK'lı terörist Meclis'te kürsüye çıkarıldı! Bunu da gördün Türkiye: PKK'lı terörist Meclis'te kürsüye çıkarıldı! Muğla güne depremle uyandı! Muğla güne depremle uyandı! İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti! Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti! Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada ''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var ''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi
3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi! 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi! Meteoroloji'den sarı alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den sarı alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar Çanakkale açıklarında facia: 3 kişi hayatını kaybetti Çanakkale açıklarında facia: 3 kişi hayatını kaybetti A Milli Takım'da sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı ''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan! ''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan! Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor! Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor! İstanbul'da tünelde mahsur kalan adamın hikayesi ortaya çıktı! İstanbul'da tünelde mahsur kalan adamın hikayesi ortaya çıktı! Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara Oscar ödüllü ünlü oyuncu hayatını kaybetti Oscar ödüllü ünlü oyuncu hayatını kaybetti