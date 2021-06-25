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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken arabalar sağanağın etkisiyle sürüklendi.

Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşama olumsuz etkiledi. Özellikle Etimesgut ilçesinde yağan yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eryaman Mahallesi'nde bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Araçlar, suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Misket büyüklüğünde yayan dolu sonrası yeşil alanlar yer yer beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesi ardından belediye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte yollardaki su tahliye edildi.

 

Etiketler sağanak ankara sağanak yağış
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