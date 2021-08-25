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Ankara'da terör operasyonu, 3 gözaltı var!

Ankara'da terör operasyonu, 3 gözaltı var!

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

Etiketler ankara gözaltı operasyon pkk ypg kck pyd
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