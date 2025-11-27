Ankara'da vahşet! Tartıştığı kadını başından vurarak öldürdü
Ankara'da F.Y. (51) adlı şahıs, sevgilisi olduğu öne sürülen N.G.'yi (33) tabanca ile başından vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda F.Y.'ye ait matbaa dükkanında meydana geldi. F.Y. ile N.G., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile F. Y., yanında bulunan tabanca ile G.'yi başından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırgan cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
