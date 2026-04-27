Ankara'da yıkım sırasında korkunç kaza: Platform çöktü, 3 kişi yaralandı

Ankara'da devam eden bina yıkım çalışmaları sırasında, güvenlik amacıyla kurulan dev platform caddeye doğru devrildi. Koç Üniversitesi VEKAM binasındaki yıkım esnasında yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, Ulus semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım işlemleri devam eden Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasında, tedbir amacıyla kurulan platform yola doğru çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 4 katlı binanın yıkımı sırasında platformun devrilmesi sonucu 3 yetişkin erkek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Etlik Şehir Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan, biri motosiklet bir de araba olmak üzere iki araç hafif hasar aldı.

Bariyerin ve molozların kaldırılmasıyla ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı.

İHA