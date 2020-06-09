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  4. 09 Haziran 2020 17:20

Antalya Serik'te korkutan orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını meydana geldi. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen orman yangınında 10 dönüm arazi küle döndü.

Antalya Serik'te korkutan orman yangını
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Serik'e bağlı Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki sarp kayalık alanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören vatandaşların durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine 2 helikopter, 5 arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilen yangında 10 dönüm orman arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Alice, "Saat 15.00 sıralarında mahallemize bağlı Karauz mevkisinde yangın çıktı. Hemen orman işletme ve jandarmaya bilgi verdik. Yangın alanı sarp kayalık olduğu için havadan helikopterlerle müdahale edildi. Şu an yangın kontrol altına alındı" dedi.

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