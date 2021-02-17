Antalya'da dehşet! Doktor, diyetisyen eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan B. ile Gamze Kaçar B., iddiaya göre öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Kaan B., önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi. Acı olayı ise çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları fark etti.



KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR



Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar B.’un annesi Nurdan Kaçar, anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içinde yerde yattıklarını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede B. çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan B. ve Gamze Kaçar B.’un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan çiftin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Gamze Kaçar B.’un kardeşlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Gamze Kaçar B.’un babası, “Nasıl dayanacağım ben buna, yetiş, dedi bana ama yetişemedim” diye ağladı.