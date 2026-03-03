Asker eğlencesinde kahreden ölüm
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bayrak salladığı araçtan düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Altınordu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile asker eğlencesine katılan Buğra A., hareket halindeki araçta bayrak salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A., kurtarılamadı. Buğra A.'nın babası Ö.A.'nın da 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.'nın cenazesi, bugün Gölköy ilçesi Merkez TOKİ Konutları'ndaki evinden helallik alınmasının ardından Kuşluvan Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
DHA
