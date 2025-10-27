Askeri araç şarampole uçtu: Yaralılar var!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmaya ait aracın şarampole devrildiği kazada 4 asker yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol