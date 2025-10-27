  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Askeri araç şarampole uçtu: Yaralılar var!

Askeri araç şarampole uçtu: Yaralılar var!

Askeri araç şarampole uçtu: Yaralılar var!
Güncelleme:

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmaya ait aracın şarampole devrildiği kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

DHA

text-ad
Etiketler konya Jandarma askeri araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama