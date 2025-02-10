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AVM'de akılalmaz dolandırıcılık: Müdürü çalışanını böyle dolandırdı

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Adana'da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi kendisine "senin durumun iyi değil sana yardım edelim" diyen güvenlik müdürü tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Adana'da bir alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi, 'senin durumun iyi değil, sana yardım edelim' diyen şefi ve şefinin arkadaşının lafına güvenip otomobilini sattığını ve parasını kaptırıp dolandırıldığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2020 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.G., maddi olarak sıkıntılı günler geçirirken aynı alışveriş merkezinde güvenlik şefi olan M.A.Y., 'senin durumun iyi değil, sana yardım edelim' diyerek polis olarak tanıttığı arkadaşı M.S. ile tanıştırdı.

M.A.Y., Göç'ün güvenini kazanıp, "Senin araban var. Gel onu M.S.'ye sat. Parasını da çevirirsin, sana aylık ek gelir sağlasın" diyerek otomobilini 18 bin TL karşılığında sattı. Parça parça da 12 bin TL para verdi. Ancak aradan 3 gün geçtiğinde dolandırıldığının farkına varan güvenlik görevlisi S.G., bu sefer de şefi M.A.Y. tarafından işten çıkartıldı.

Önce karakola ardından da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan S.G., aradan geçen 5 yıla rağmen mağduriyetinin halen giderilmediğini öne sürüp yardım istedi.

"Benden başka insanları da hep mağdur etmişler"

2024 yılının Ağustos ayında yeniden şikayetçi olan S.G., İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Senin durumun iyi değil, sana yardımcı olalım dediler. İlk başta inanmadım ama sonrasında inandım. 2004 model arabamı sattım. Hem arabamı hem de parasını aldılar. Bunların dolandırıcı olduğunu sonradan anladım. Benim paramı faize yatıracaklarını, paramı işleteceklerini söylediler. Bu kişilerden şikayetçi oldum. Benden başka insanları da hep mağdur etmişler" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır mücadele veriyorum"

Alışveriş merkezindeki amirlerinin de olayın üstünü kapattığını öne süren Göç, "Bu kişilerden başka insanlarda şikayetçi oldu. Beni işten de kovdular. Ben alışveriş merkezinde güvenlik görevlisiydim. Olaydan sonra oradaki amirlerime söyledim ve olayın üstünü örttüler. Beni işten çıkarttılar. Hem işimden hem de arabamdan oldum. Mağdurum, bu kişi şu anda elini kollunu sallayarak geziyor. Televizyonlara da çıktılar, toplamda 100 kişiyi mağdur ettikleri söyleniyor. Ancak bir yargılama yok. Ben kaç yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Başka mağdurlar olmasın diye uğraşıyorum ama halen bir sonuç alamadım. Arabamın güncel değeri 500 bin lira. Benim yıllarım gitti" diye konuştu.

Öte yandan, M.S. ve M.A.Y.'ye ulaşılamadı.

İHA

Etiketler AVM alışveriş merkezi adana güvenlik görevlisi dolandırıcı dolandırıcılık
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