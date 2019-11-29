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  4. 29 Kasım 2019 09:38

Aynı trafik canavarı yine ortaya çıktı: 1 Polis yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü olarak araç başına geçerek, "dur" ihtarına uymadan kaçtı ve çarptığı polis memurunu yaraladı. Sürücü, serbest bırakıldı.

Aynı trafik canavarı yine ortaya çıktı: 1 Polis yaralı
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Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne gönderilen Selami Y, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

OLAY SIRASINDA ALKOLLÜYDÜ

Olay sırasında da alkollü olduğu ifade edilen sürücüye toplamda 10 bin 974 lira idari para cezası kesildiği ve sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konulduğu kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki otomobili durdurmak istemiş, ihtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçmıştı.

Yaralanan polis memuru, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sürücü Beşbinevler Mahallesi'nde yakalanmıştı.

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