Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da servis şoförü B.A.'yı öldürürerek ormanlık alana gömen DEAŞ'lı aileye sonradan Türk vatandaşlığı verildiği iddialarını yalanladı. Aile üyelerinin doğuştan Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsü ile servisçilik yapan 65 yaşındaki B.A.'dan 21 Eylül'den itibaren haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Çalışmalar çerçevesinde, A.'nın cesedi 26 Eylül'de Mersin Tarsus'a bağlı Kaburgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde A.'nın öldürüldüğü belirledi. Cinayetin faillerini yakalamak için yürütülen soruşturma çerçevesinde A.'yı öldürenin 14 kişilik bir aile olduğu ve olayın ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları neticesinde şüphelilerin İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edildi. Belirlenen adrese icra edilen operasyonda ‘teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Zanlıların anlaştıkları A.'yı Gölbaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdükleri, cesedi Mersin'de ormanlık araziye gömdükleri ve daha sonra Hatay - İdlib üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtildi. Ailenin amacının ise Suriye'de yaşamak olduğu aktarıldı.

BAKANLIK: AİLE ÜYELERİ DOĞUŞTAN TÜRK VATANDAŞI

İçişleri Bakanlığı, B.A.cinayetiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, aile üyelerine daha sonra vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı. Bakanlık, aile üyelerinin hepsinin doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.