  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bartın'da kan donduran çocuk istismarı soruşturması: 9'u çocuk 36 şüpheli var!

Bartın'da kan donduran çocuk istismarı soruşturması: 9'u çocuk 36 şüpheli var!

Bartın'da kan donduran çocuk istismarı soruşturması: 9'u çocuk 36 şüpheli var!
Güncelleme:

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığına dair ihbar sonrası 9’u çocuk toplam 36 şüphelinin tutuklandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 18 Nisan 2026 tarihinde yapılan bir ihbar, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen mide bulandıran bir istismar rezaletini ortaya çıkardı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizzat koordine edilen soruşturmada, 2013 doğumlu bir kız çocuğunun sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtiği şahıslar tarafından cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.

Olayın adli birimlere intikal etmesinin ardından başlatılan titiz çalışmalar ve dijital verilerin incelenmesiyle suçun kapsamı genişledi.

Savcılık, mağdur çocuğun istismara uğradığına dair "kuvvetli suç şüphesi" ve somut delillere ulaşıldığını açıkladı.

8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan iddianame, 9'u Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 36 şüpheliyi kapsıyor.

9'u çocuk, 33 şüpheli cezaevinde, 3 şüpheli ise ev hapsinde!

Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası yargılama süreci resmen başladı.

İstismar skandalıyla ilgili 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklu olarak yargılanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

Başsavcılık, sürecin kararlılıkla takip edildiğini vurgularken önemli bir uyarıda da bulundu. Mağdur çocuğun kimliğini deşifre edebilecek her türlü sosyal medya paylaşımından kaçınılması gerektiği, "çocuğun üstün yararının korunması" açısından bu hassasiyetin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun devlet koruması altına alınması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelenin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Sanıkların önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka
Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı!
Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı!
Etiketler bartın amasra cinsel istismar cinsel istismar soruşturması istismar çocuk istismarı ağır ceza mahkemesi sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Özkan Yalım’dan şoke eden itiraflar: ''Özgür Özel’e bahçe duvarında poşetle para bıraktım!'' Özkan Yalım’dan şoke eden itiraflar: ''Özgür Özel’e bahçe duvarında poşetle para bıraktım!''
Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de konuştu: ''Gürlek, Erdoğan'ın ses kayıtlarını kasada saklıyor'' Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de konuştu: ''Gürlek, Erdoğan'ın ses kayıtlarını kasada saklıyor'' Doğadan toplanan mantar 5 aylık hamile bir kadınla bebeğini hayattan kopardı! Doğadan toplanan mantar 5 aylık hamile bir kadınla bebeğini hayattan kopardı! Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı Ahu Yağtu nikah masasına oturuyor... Cem Yılmaz nafakadan kurtuluyor... Ahu Yağtu nikah masasına oturuyor... Cem Yılmaz nafakadan kurtuluyor... Kübra'nın babası idam istedi: ''O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım'' Kübra'nın babası idam istedi: ''O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım''