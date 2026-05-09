Bartın'da kan donduran çocuk istismarı soruşturması: 9'u çocuk 36 şüpheli var!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığına dair ihbar sonrası 9’u çocuk toplam 36 şüphelinin tutuklandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 18 Nisan 2026 tarihinde yapılan bir ihbar, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen mide bulandıran bir istismar rezaletini ortaya çıkardı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizzat koordine edilen soruşturmada, 2013 doğumlu bir kız çocuğunun sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtiği şahıslar tarafından cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.

Olayın adli birimlere intikal etmesinin ardından başlatılan titiz çalışmalar ve dijital verilerin incelenmesiyle suçun kapsamı genişledi.

Savcılık, mağdur çocuğun istismara uğradığına dair "kuvvetli suç şüphesi" ve somut delillere ulaşıldığını açıkladı.

8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan iddianame, 9'u Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 36 şüpheliyi kapsıyor.

9'u çocuk, 33 şüpheli cezaevinde, 3 şüpheli ise ev hapsinde!

Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası yargılama süreci resmen başladı.

İstismar skandalıyla ilgili 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklu olarak yargılanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

Başsavcılık, sürecin kararlılıkla takip edildiğini vurgularken önemli bir uyarıda da bulundu. Mağdur çocuğun kimliğini deşifre edebilecek her türlü sosyal medya paylaşımından kaçınılması gerektiği, "çocuğun üstün yararının korunması" açısından bu hassasiyetin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun devlet koruması altına alınması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelenin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Sanıkların önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

DHA