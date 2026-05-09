Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de konuştu: ''Gürlek, Erdoğan'ın ses kayıtlarını kasada saklıyor''

CHP lideri Özgür Özel, Rize mitinginde siyaset gündemini sarsan "Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ses kayıtlarını tutuyor" iddiasını tekrarladı. Adalet Bakanı Gürlek'in ses kayıtlarını bir banka kasasında sakladığını öne süren Özel, Erdoğan'a "O kasayı açtırırsan memleketi kurtarırsın" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'incisini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de gerçekleştirdi. Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında çarpıcı iddialarda bulunurken, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mektup meydandakilere okundu.

Özel, hem yerel sorunlara değindi hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden iktidara ağır suçlamalarda bulundu.

Mitingin en dikkat çeken anı, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiası oldu.

Gürlek'in geçmişte Zekeriya Öz'ün izlediği yolu takip ettiğini savunan Özel, şunları söyledi:

Gürlek'e "Mal Varlığı" Meydan Okuması

İmamoğlu’ndan Mektup: "İftiraname Çökmüştür"

Yaklaşık 15 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rizeli hemşehrilerine gönderdiği mektup, meydanda büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu mektubunda, "Mertçe bir yarışla seçim kazanamayacağını görenlerin yalanlarını yüzlerine vuruyoruz. O iddianame aslında tam bir itirafnamedir. İftiraname çökmüştür, tarihin çöplüğünde yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Çay ve Emekli Hesabı: "8 Altından 2 Altına"

Rize'nin can damarı olan çay üreticilerinin mağduriyetine değinen Özel, iktidara geldiklerinde "Taban Fiyat" içeren bir Çay Kanunu çıkaracaklarının sözünü verdi. Emekli maaşlarına dair ise çarpıcı bir kıyaslama yaptı: "2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2 çeyrek altın bile alamıyor. Emekli hakkını alana kadar bu hesabı bırakmayacağım."

Mitingin ardından CHP heyeti, Karadeniz turu kapsamındaki diğer programları için bölgedeki çalışmalarına devam etti.

Özel, konuşmasına "Siz bana bakarsanız Türkiye bu meydanda iktidar değişimini görüyor. Onları geride bırakıyoruz, hep birlikte ileri yürüyoruz. Yarınlara, iktidara bakıyoruz" sözleriyle başladı.

Özel'in konuşması zaman zaman "Hükümet istifa" sloganlarıyla kesildi. Özel ve mitinge katılanlar hep birlikte "Çayda sömürüye son" şeklinde slogan attı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Çay üreticisi Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. İktidarımızda üreticiyi koruyan çay kanununu çıkaracağız. Bu kanunda taban fiyat olacak. Memleketinden sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Bu insanları ezilecek karınca yerine koymayın. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir. Bu güzel şehrin çözülmeyi bekleyen çok sorunu var. İktidarmızda, Rize'nin tüm sorunlarını tek tek çözmeye söz veriyoruz."

Daha sonra emeklilere seslenen ve sorular soran Özel, şunları kaydetti:

"Yıllarca çalıştınız. Şu anda aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz? Bugün resmî açlık sınırı 35 bin TL ama en düşük emekli maaşı 20 bin TL. Ortalama emekli maaşı 23 bin lira. İki emekli bir araya geldiğinde açlık sınırını ancak geçiyor. Yoksulluktan kurtulmak için 5 emeklinin birleşmesi ve o parayı birine vermeleri gerekiyor. Rize'de iki yıl önce daha mütevazı bir kalabalığa konuşurken şaşmayacak tek hesabın altın hesabı olduğunu söylemiştik. Sayın Erdoğan'ın iktidara geldiği 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2 çeyrek altın bile alamıyor. Bu önce Rize'de, sonra bütün Türkiye'de söyledim. Ben bu hesabı ancak emekliler hakkını aldığında bırakacağım."

Kalabalığa "Bu iktidarı değiştirecek miyiz?" diye soran Özel, iktidarın değişmesi için emeklilerin, esnafın, üreticilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Özgür Özel, "CHP iktidarında kimsesizlerin kimsesi olacağız. Herkese onurlu bir temel vatandaşlık geliri sunacağız. Kimseyi 4 bin liralık dul veya yetim maaşına mecbur bırakmayacağız. CHP, halkın partisidir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz coğrafyasının çoğunda olduğu gibi Rize’de de verimli toprakların büyük kısmının madenlere açıldığını vurgulayan Özel, “Pek çok ilçe büyük tehdit altında. Sizinle birlikte direneceğiz ve bu maden yıkımına karşı çıkacağız. Biz CHP olarak madene de madenciye de karşı değiliz. Ama ağaçları katletmeden, dereleri kurutmadan, uygun coğrafyalarda yapılsın madencilik. Ak Parti’nin yandaş şirketlerinin talan rejimine izin vermeyeceğiz" dedi.

Mitinge gelenlerden Ekrem İmamoğlu için destek isteyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Hemşeriniz 1 yılı aşkın süredir suçsuz yere hapiste yatıyor, sizi 12 metrekareden izliyor. Karadeniz’in yiğit insanına selam olsun. Envai çeşit mafya, uyuşturucu kaçakçısı ülkeye girip çıkarken kendisi 15 aydır cezaevinde. Arkadaşlarımız yargılanmıyor, kendilerine iftira atan ak toroslar çetesini yargılıyorlar."

Özel'in İmamoğlu hakkındaki sözlerinin ardından "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Özgür Özel, konuşmasının sonunda ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili bir iddiayı dile getirdi. Özel, Gürlek'in Erdoğan'ın bazı konuşmalarını kayda aldığını ve bunları bir banka kasasında istiflediğini öne sürdü. Erdoğan'a 'kasayı açtır' çağrısı yapan Özel'in konuyla ilgili konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

"Geçmişte Zekeriya Öz nasıl felakete sürüklediyse bugün Akın Gürlek ülkeyi felakete sürüklemektedir. Göreve gelmeden birkaç ay önce İzmir'de, Ankara'da lüks daireler almış. Bu çamurun çirkefini partimizin üzerine atmaya kalkıyorlar. Dün akşam neler yaptığını söyledim. Savcıyken, Cumhurbaşkanı ile Hz. Ali Cami'nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor, Tayyip Erdoğan'ı kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıp kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bankada, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Erdoğan'a sesleniyorum, bugüne kadar Ankara'da o bankada o kasa kapalı ama İçişleri Bakanlığı girebilir, hızla bir karar alıp o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek'in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kayılarına el koyabilir. O kasayı bugün açtırırsan memleketi de kurtarırsın büyük bir yanlıştan da dönersin."

Akn Gürlek'e 'hodri meydan' diyen ve mal varlığını açıklama çağrısı yapan Özgür Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hodri meydan, sen bakan, ben genel başkan. Mal varlıklarımızı açacağız. Bütün hesap hareketlerini, birinci derece yakınların tüm hareketlerine bakacağız. Şu kadar leke varsa dakika durmam. Var mısın Akın efendi? Var mısın hesap vermeye? Ya o içi boş iddialarını ispat edeceksin ya da iftiracı olarak tarihe geçeceksin."