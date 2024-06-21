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Bayram tatilinin 6 günlük bilançosu: 49 kişi trafik kazalarında öldü

Bayram tatilinin 6 günlük bilançosu: 49 kişi trafik kazalarında öldü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı" ifadelerine yer verdi.

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor" bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım.  Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarını yaptı.

 

Etiketler Ali Yerlikaya trafik kazası bayram trafiği tatil trafiği kaza
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