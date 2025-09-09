Belediye başkanının şirketine silahlı saldırı: İçeri girip koltuğuna ateş etti

  1. Anasayfa
Adana'nın Yüreğir ilçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın ofisine giren kimliği belirsiz şüpheli, silahla koltuğuna ateş açıp kaçtı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Asal Yapı’da meydana geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait olan yapı şirketinin ofisine kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Şüpheli şahıs, elinde silahlarla ofisin içerisine girerek koltuğuna ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

"Makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Demirçalı açıklamasında, "İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Kimse şunu unutmasın biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" dedi.

