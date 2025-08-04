Belediyenin hayvan barınağında korkunç manzara: ''Açlık ve susuzluktan öldüler''

Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çok sayıda köpeğin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi.

Gümüşhane'de dün sabah saatlerinde barınağa giden hayvansever M.T. tarafından çekilen görüntülerde boş mama ve su kapları dikkat çekerken, birçok köpeğin telef olduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde hayvanların susuz ve aç bırakıldığını belirten M.T., barınakta personel eksikliği bulunduğunu ve hayvanların ölüme terk edildiğini söyledi. "Durum çok vahim" diyen M.T., yetkililere çağrıda bulundu. İç acıtan görüntüler büyük tepki topladı.

"Bir hayvanın susuzluktan başka bir hayvanının idrarını içtiğini gördüm"

Barınağa giden ve iç acıtan görüntüleri kayda alan M.T., "Sabah saatlerinde hayvan barınağına gittim, ilk önce almadılar beni içeri. Ben de bu sefer başka yolla girdim ve hayvanların hep susuz olduğunu, 8-10 hayvanın ölmüş olduğunu gördüm. Hiçbirinin kabında su yoktu, yemek yoktu. Bir tane hayvan vardı, çekemedim görüntüsünü, bir hayvanı başka bir hayvanın idrarını içerken gördüm. Bu derece vahim bir durum vardı. Orada bir görevli var, 'Neden su vermiyorsunuz?' diye sorduğumda su verdiğini söylüyor ancak su yoktu. Beni görünce su vermeye başladı. Ben muhalif bir kişi değilim. Ben Allah için bu işi yapıyorum. Gümüşhane'deki durum çok vahim, barınaktaki durum çok vahim. Ben çektiğim görüntüleri 3-4 odadan çektim, orada 20'ye yakın oda var. Hayvanlar bizi kurtarın diye feryat ediyor açlıktan, susuzluktan. Buna bir çözüm gerekiyor, hayvanları barınağa kapatıp öldürmek değil sizin göreviniz. Çok vahim durum, ne kadar hayvan ölmüş orada. Çoğu hayvan uyuz olmuş, yaraları var. Birbirlerini parçaladıklarını görüyorsun. O görüntüleri çekerken ağlamaya başladım. Şu an çektiğim görüntüler yüzde 1 bile değil. Türkiye'deki vatandaşlar bu hayvanların barınaklarda bakıldığını zannediyor, sakın inanmayın, iğne vurup öldürüyorlar. Hasta hayvan bile görseniz barınağa yollamayın, yerinde bırakın daha karlıdır" dedi.

Öte yandan Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, Gümüşhane Valiliği ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA