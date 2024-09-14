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Belediyeye ait makam aracıyla, darp ve adam kaçırma

Belediyeye ait makam aracıyla, darp ve adam kaçırma
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Mardin'de, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait makam aracıyla adam kaçırma ve darp olayına karışan Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı.

Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.

Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi.

Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri H.T., H.T. ve H.T., 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

İHA

Etiketler dem parti ahmet türk darp adam kaçırma
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