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Beyoğlu'nda konsolosluk aracına saldırı

Beyoğlu'nda konsolosluk aracına saldırı

Beyoğlu'nda 2 kadının içinde bulunduğu konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan camı kırarak ön koltukta bulunan çantayı çaldı.

Olay saat 09.30 sıralarından yaşandı. Kurtuluş Deresi Caddesi'nden konsolosluk aracı ile Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'na giden ve içinde iki kadının bulunduğu cipin önünü kesen bir kişi sürücü kadından para istedi. Bu sırada cipin ön sağ camını yumruk atarak kıran saldırgan ön koltuktaki çantayı alıp kaçtı. Dehşeti yaşayan sürücü kadın gözyaşlarına boğulurken arka koltukta bulunan kadın da büyük panik yaşadı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sivil polis ekibi yol ortasında kalan aracı biraz ileriye çekti. Olay sırasında arka koltukta bulunan kadın taksi ile Fransız Sarayı'na gitti. Araç sürücüsü kadın da polis aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

 Kadın "Para istedi, hırsız olduğu belliydi zaten. Sonra eliyle camı kırdı. Eliyle para işareti yaptı, çantamı aldı, kaçtı" diye konuştu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler saldırı beyoğlu konsolosluk
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