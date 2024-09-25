  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bingöl'de ata çarpan minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı

Bingöl'de ata çarpan minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı

Bingöl'de ata çarpan minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı
Güncelleme:

Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde ata çarpan minibüs şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Bingöl’de ata çarpan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL ... plakalı minibüs, yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler Bingöl Bingöl kaza Bingöl ata çarpan araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu MasterChef'te olay var: Mehmet şef fırçaladı, yarışmacı gözyaşları içinde kaldı MasterChef'te olay var: Mehmet şef fırçaladı, yarışmacı gözyaşları içinde kaldı Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı Yine gizemli hastalık: 2 ölü var, vaka sayısı 500'e ulaştı Yine gizemli hastalık: 2 ölü var, vaka sayısı 500'e ulaştı Polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı Polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası
İsrail açıklaması yapan Yiğit Bulut'a Ak Partili isimlerden sert tepki İsrail açıklaması yapan Yiğit Bulut'a Ak Partili isimlerden sert tepki İdil Bilgen’in Dünya Güzellik Yarışması’ndaki rakipleri belli oldu İdil Bilgen’in Dünya Güzellik Yarışması’ndaki rakipleri belli oldu Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Avrupa devi Türkiye'den çekiliyor Avrupa devi Türkiye'den çekiliyor Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması