Bingöl'de ata çarpan minibüs şarampole uçtu: 13 yaralı
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Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde ata çarpan minibüs şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Bingöl’de ata çarpan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL ... plakalı minibüs, yola çıkan ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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