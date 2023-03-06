Bir baba, kızına bunu yapar mı demeyin! Çünkü yaptı!

Bursa'da işlediği cinayetin suçunu 14 yaşındaki kızına yüklemek isteyen ve kızına "cezaevinde oyun parkı var" dediği ortaya çıkan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Bursa Mustafakemalpaşa’da 2021 yılı Mayıs ayında Z.Ö., yüksek sesle müzik dinleyen komşusu K.D.’ı, sesi kısması için uyarınca önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan Z.Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan K.D. polis tarafından yakalandı. K.D., ifadesinde, Z.Ö.’i kızı Ç.D.’nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası K.D. ise serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN SAVCILIĞA MEKTUP YAZDI

DHA’nın haberine göre Ç.D., cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na mektup yazdı. Ç.D. mektubunda, “Z.Ö.’i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim” dedi. Bunun üzerine olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan K.D. tutuklandı, kızı Ç.D. ise serbest bırakılıp annesine teslim edildi.

MAHKEMEDE YİNE ‘KIZIM VURDU’ DEDİ

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan K.D., duruşmadaki ifadesinde, “Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.’nin silahla Zeki’yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum” dedi. Tanıklar ise olay sonrası K.D.’ın elinde tabanca gördüklerini söyledi. K.D., sonraki duruşmalarda da ifadesini tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu.

K.D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, bilirkişi raporuna göre, maktule yönelik atışlar incelendiğinde, silahın kullanılmasının ustalık gerektirdiğini belirten müşteki avukatı, bu nedenle Ç.D.’nin olayı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Bazı tanıkların olayı gerçekleştiren kişinin K.D. olduğunu gördüklerine yönelik beyanlarını da hatırlatan avukat, Ç.D.’nin, ailesinin baskısıyla suçu üstlendiğini ancak tutuklandıktan sonra cezaevinden mektup yazıp suçu babasının işlediğini beyan ettiğini ifade etti ve K.D.’ın indirim hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin hurdacı olduğunu ve atış konusunda ustalığının olmadığını belirtti.

TANIKLARIN MAKTULÜN AKRABALARI OLDUĞUNU SÖYLEYİP, BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında K.D.’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. K.D.’ın ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın kızı Ç.D.’nin ise ‘Suçu üstlenmek’ten 2 yıla kadar hapis verilmesini istedi. Mütalaaya karşı beyanı sorulan K.D., olayı gerçekleştiren kişinin kızı olduğunu ileri sürerek, aleyhinde ifade veren tanıkların maktulün akrabaları olduğunu söyleyip beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, K.D.’a önce ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi, ardından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın kızı Ç.D’ye ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.