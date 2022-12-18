Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti!

Korkunç haber bu sefer Denizli'den geldi. Bir cani hemşire olan eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürüp 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, M.T. (38), hemşire eşi H.T.'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar eden M.T., polise teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi H.T. ile eşi M.T. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., H.T.'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından M.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi H.T.'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri M.T.'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından H.T.'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de hemşire H.T.'u bıçaklayarak öldüren eşi M.T. hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. M.T.'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.

HÜLYA HEMŞİRE İÇİN HASTANEDE TÖREN

3 çocuk annesi H.T. için bugün Denizli Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. H.T. cenazesi çalıştığı Yeni Doğan Servisi önüne getirildi, helallik alındı. Dualarla uğurlanan Tortop'un cenazesi, pazartesi günü memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de olayla ilgili sosyal medyada mesaj yayınladı. Öztürk mesajda, "Bugün bir kadın cinayeti ile daha sarsıldık. Denizli Devlet Hastanemizde görev yapan çalışma arkadaşımız H.T.'u kaybettik. Geride 3 güzel evlat bıraktı. Ailesine, evlatlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyor, şiddetin her türünü bir kez daha kınıyorum" dedi.

DHA