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Bir KYK yurdunda daha asansör düştü

Bir KYK yurdunda daha asansör düştü
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Barınamıyoruz Hareketi, iSTANBUL Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün üst üste iki kez düştüğünü ve içeriden bulunan öğrencilerin fenalaştığını duyurdu.

Barınamıyoruz Hareketi, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdundaki asansörün iki defa düştüğünü ve asansörde bulunan öğrencilerin fenalaştığını belirtti.

Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün" denildi. 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabının da etiketlenerek yapıldığı paylaşımda, şu çağrıda bulunuldu:

"Bir KYK'da daha asansör düştü! Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda asansör önce 7. kattan 4. kata bir süre sonra -1. kata düştü. İçinde bulunan arkadaşlarımız fenalaştı. Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün."

 

Etiketler kyk kyk binası asansör asansör düştü öğrenciler Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu
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