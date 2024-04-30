Bisikletli genç kadının öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest

Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisine aracıyla çarparak ölümüne yol açan kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bisiklete çarparak üniversite öğrencisi Z.G.'in (24) ölümüne neden kamyonet sürücüsü S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 28 Nisan'da gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Z.G.'in kullandığı bisiklete çarptı. Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.G., kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Z.G.'in, 5 Mayıs'ta düzenlenecek 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı ortaya çıktı (DHA)

DHA