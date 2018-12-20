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  4. 20 Aralık 2018 18:24

Boğazını keserek öldürmüştü... Yakalandı !

Beşiktaş'ta bir apartman görevlisinin boğazını keserek öldüren fitness hocası yakalandı.

Boğazını keserek öldürmüştü... Yakalandı !
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Beşiktaş’ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı’nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Y., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak’taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Y. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Y.’yi yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

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