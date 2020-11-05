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  4. 05 Kasım 2020 17:25

Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurdu!

Karaman'da, Hakan K. boşanma aşamasında olduğu Özge K.'yi, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurdu!
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Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hakan ile Özge K. çifti, konuşmak üzere buluştukları Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hakan K, av tüfeğiyle Özge K'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Özge K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Hakan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

, boşanma , tüfek
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