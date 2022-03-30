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  4. Bu çöpü vatandaşa yedireceklerdi... Suç üstü yakalandılar!

Bu çöpü vatandaşa yedireceklerdi... Suç üstü yakalandılar!

Bu çöpü vatandaşa yedireceklerdi... Suç üstü yakalandılar!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, il dışında satılmak üzere eşek ve at kesen 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K. (60) isimli kişiye ait ağılda at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine, JASAT ekipleri ile birlikte harekete geçti. Birlikte hareket eden ekipler, ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 kesilmiş eşek ve park halinde bulunan kamyonet içerisindeki 3 canlı at ile otomobilde bulunan yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K.'yı suçüstü yakaladı.

Etiketler at ev eşek at kesimi eşek kesimi gözaltı suç üstü
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