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Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Bir insan öz kızına bunu yapar mı ?

Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Bir insan öz kızına bunu yapar mı ?
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Erzurum'da 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 38 yaşındaki zanlı toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Ekim 2021'de Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; E.S.Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı. 112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı. D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı. Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı. E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" dedi.

​Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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