Bu sefer yolcudan taksiciye şiddet

İstanbul'da taksici - yolcu kavgalarına bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer şiddet uygulayan yolcu, şiddete uğrayan taraf ise taksi şoförüydü...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen bir olayda taksicinin kendilerini almak istemediği 3 yolcu taksiciyi önce tartakladı sonra zorla direksiyona oturttu. Yolcularla taksici arasındaki o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların taksiciye "Sen hayırdır beni almıyorsun, geç direksiyona" diyerek bağırdığı görüldü. Görüntülerde yolcuların taksiyi yumrukladığı görülürken yolculardan birisi "Götüreceksin beni, sen kimsin lan" diyerek bir kişinin boğazına sarıldı. Ardındansa taksiciyi kovaladıkları görüldü. Yolcular etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında taksiciyi tartaklayarak arabaya oturttu.