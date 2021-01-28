SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ocak 2021 19:45

Bursa'da kablo hırsızı böyle yakalandı

Bursa’da jandarma ekipleri, 5 ayrı kablo hırsızlığı olayına karışan şahsı 245 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı.

Bursa'da kablo hırsızı böyle yakalandı
A+ A-

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi’nde 5 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri’nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelinin aracını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı hırsızlık olayının yaşandığı bölgede durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, elektrik kablolarının kesilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, isminin Halil Öztürk olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Öztürk, ifadesinde beş ayrı hırsızlık suçunu itiraf etti. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

hırsız , kamera , kablo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM