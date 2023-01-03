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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın fabrikayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ve Tarım A.Ş.'nin ekiplerinden oluşan yaklaşık 40 araç ve 100'e yakın personelin müdahale ettiği yangın devam ediyor. (DHA)

Etiketler bursa kestel yangın
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