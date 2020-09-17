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  4. 17 Eylül 2020 19:21

Çanakkale'de 15 bin kaçak sarma sigara ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda 15 bin sarma kaçak sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de 15 bin kaçak sarma sigara ele geçirildi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak sarma sigara satışı yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır 15 bin sarma sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi V.K., gözaltına aldı. Şüpheli, polisteki, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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