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  4. 23 Aralık 2018 09:14

Cani fitnnes hocası tutuklandı

Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadının boğazını keserek öldüren fitness hocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani fitnnes hocası tutuklandı
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Beşiktaş Nispetiye’de 19 Aralık Çarşamba günü fitness hocası İbrahim Y., apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı boğazını keserek feci şekilde öldürmüş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Y., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirilerek, Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı öldürdükten sonra kaçarken nişanlısı Bahar Ö.’nün telefonunu, parasını ve arabasını da alan zanlı, ’kasten öldürme’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fitness hocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının boğazını kesmişti ! O cani teslim olduKadının boğazını kesmişti ! O cani teslim oldu

 

İHA

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