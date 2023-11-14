Ceset yakma dehşetinde korkunç ifadeler

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu adamın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu V.M.N.'ye ait olduğunu belirlendi. Otopside N.'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. N., 11 Kasım'da toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarmanın soruşturmasında N.'nin çalıştığı kaçak maden ocağı sahipleri H.K. ve E.G. ile K.'nin kuzeni A.A., maden ocağı çalışanları S.K. (27), E.D. (21) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (45) gözaltına alındı. N.'nin kaçak ocakta fenalaştıktan sonra hareketsiz haldeki bedeninin battaniyeye sarılıp götürüldüğü ormanda H.K., E.G. ve A.A. tarafından benzinle yakıldığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.K., E.G. ve A.A. tutuklandı, S.K., E.D. ve A.Ç. ise haftada bir imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleriyle serbest bırakıldı. N.'nin yakıldığı sırada ölü olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporla belirlenecek.

'SUÇLAMALAR ÜZERİME KALIR DİYE KORKUP 112'YE HABER VERMEDİM'

Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler N.'nin ocakta vagon ittiği sırada fenalaşarak yere yığıldığını öne sürdü. Ocağa, kamyonuna kömür yükletmek için gittiğini söyleyen A.Ç., "Çalışanlardan S.K., 'Biri fenalaştı' diyerek beni çağırdı. İçeri vardığımda yüz üstü yatıyordu. Bir anda yere yığıldığı söylendi bana. Kalp masajı yaptım. Bir kere nefes aldı. Hava alsın diye dışarı çıkarttık. Dışarıda nefes almadığını gördüm. Kaçak ocak suçlaması ve olası suçlamalar üzerime kalır diye korkup 112'ye haber vermedim. Ocak sahiplerinden önce E. sonra H. geldi. Nefes almadığını gördüm. 'Hastaneye götüreceğiz' dediler ve battaniyeye sarıp arabaya yükledik. E. bana 'Atalım' dedi. Ben de 'Saçmalamayın, hastaneye götürelim' dedim. Yolda indim" diye konuştu.

Şüphelilerden E.D. ise E.G.'nin talimatıyla S.K. ile birlikte N.'nin kıyafetlerini yaktıklarını söyleyerek, "E. beni telefonla arayıp çağırdı. H., 'Bunu buraya bıraksak, biri hastaneye götürse' dedi. Kabul etmeyince kazma kürek istedi. İstediğini getirmeyip dönünce benzin almamı istedi. Onu da kabul etmedim" dedi.

ATEŞE VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

N.'yi çakmak çakarak ateşe verdiğini itiraf eden A.A., "Nefes aldığını görmedim. A.Ç., 'Polise haber verelim' dedi ama H. kabul etmedi. H., 'Benim infazım var. Ocak ve işçiler kaçak. Burada çalıştığı öğrenilecek başımız ağrır. Yapacak bir şey yok, biz bunu yok edelim' dedi. Ben de ‘Olur mu öyle şey’ dedim. H. ile petrole gidip 5 litre benzin aldık. H., E. ve ben, bilmediğim bir yere gittik. Bagajdaki ölüyü indirdik. H. benden benzini istedi, Afgan'ın üzerine döktü. Bana da 'Çakmağı çak' dedi, ben de talimatıyla ateşi yaktım" ifadelerini kullandı.

'BANA YAKMAKTAN HİÇ BAHSEDİLMEDİ'

Şüphelilerden E.G. de kendi aracıyla N.'yi hastaneye götürmeyi reddettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Ç., K. ve A.'nın içki içmeye başladığını anlatan G., "H. ile A. ceset olan araçla gittiler. Kafası güzel olduğu için A.Ç.'yi bıraktım. Tekrar buluştuk. H. benzin almış ama bana bir şey söylemedi. Bana yakmaktan hiç bahsedilmedi. Araçta benzin olduğunu bilmiyordum. Boş bir araziye girince ‘Ne yapıyorsun’ diye sordum. Araçtan indiler. Cesedi A. ve H. taşıdı ama benden de yardım istediler. Yanlarına gittim. Onlardan uzaklaşıp arabaya kafamı koyup ‘Ne yapacağız’ diye düşünürken A. kapıyı açarak 'Ben yapacağımı biliyorum' dedi. 10 saniye sonra bir alev gördüm. Benzini kimin döktüğünü görmedim" diyerek kendini savundu.

VİCDAN AZABIYLA KOLLUK KUVVETLERİNE ANLATMAK İSTEMİŞ

H.K. ise ifadesinde, olayla ilgili pişmanlık duyduğunu söyleyerek, "Ocaktan hastaneye doğru hareket ettik. Alkollüydüm, polise yakalanmamak için ara yollardan giderken idrar yapmak için durdum. Bu sırada E. ve A. arabadan inmişti. Daha sonra baktığımda ateş yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak edemedim. Öncesinde ben evde kullanmak için benzin almıştım. Benzini kim döktü görmedim. A. de çakmağı kendisinin yaktığını söylemişti. Ben vardığımda E. de ateşin yanındaydı. Ertesi sabah A.Ç.'nin yanına giderek vicdan azabı çektiğimi kolluk kuvvetlerine anlatmak istediğimi söyledim" dedi.

DHA