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  4. 21 Ağustos 2020 19:56

Çeşme'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için geldiği tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği tespit edilen şahıslar yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.V., K.D. ve B.Ş. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yeri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahısların kullandığı araç içerisinden 135 gram esrar ve konakladıkları otel odasından uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, parçalanmış halde şeffaf poşetler ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla emniyet güçleri 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.V. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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