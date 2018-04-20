Çocuklara PKK pastasını üfleten hainler yakalandı

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Kocaeli'nde terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu. Operasyonda, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü küçük yaştaki çocuklara pasta üfleterek kutlatan ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şüpheli tutuklandı. Yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu.

HDP İLÇE EŞ BAŞKANLARI

Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe Eş Başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gebze İlçe Başkanı D.A. ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü pastasını yapan pastacı M.Y. tutuklandı. E.A., M.D. ve G.D. adlı şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Çocuk istismarı' suçlaması kapsamında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DEAŞ'A OPERASYON

Yine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte taban kazndırmak amacında oldukları tespit edilen şahısların bazılarının Suriyeülkesindeki çatışma bölgelerine gidip geri döndükleri belirlendi. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde Selefi/Tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulundukları saptandı. Ayrıca DEAŞ terör örgütüne müzahir şahısların çocuklarının eğitimlerini örgütün benimsediği Selefi/Tekfiri ideolojisi çerçevesinde Darıca ilçesinde bulunan C.E. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Ekiplerce 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.